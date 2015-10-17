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بابا الفاتيكان يقوم بأول جولاته الأفريقية في نوفمبر وسط مخاوف أمنية

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بابا الفاتيكان يقوم بأول جولاته الأفريقية في نوفمبر وسط مخاوف أمنية بابا الفاتيكان يقوم بأول جولاته الأفريقية في نوفمبر وسط مخاوف أمنية

البابا فرنسيس

صرح الفاتيكان اليوم السبت، أن البابا فرنسيس، سيلتقي بسكان المناطق العشوائية واللاجئين، وسيدعو للحوار بين المسيحيين والمسلمين، أثناء زيارته كينيا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى الشهر المقبل.

ومنذ انتخابه ليكون أول بابا من أمريكا اللاتينية التقى البابا فرنسيس بالمحتاجين في جولاته الأجنبية العشر. وفي العاصمة الكينية نيروبي سيزور البابا منطقة كانجيمي العشوائية التي يسكنها 650 ألف شخص.

وكانت هناك شكوك بشأن زيارته لكينيا في التخطيط المبدئي للجولة المقررة بين 25 و30 نوفمبر، كما سيجري حوار ديانات وسيقيم قداسا في جامعة بالعاصمة.

وكان مركز ويست جيت للتسوق في نيروبي، مسرحا لحصار استمر أربعة أيام في 2013، وانتهى بمقتل 67 شخصا على الأقل في هجوم أعلن مسلحو حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتهم عنه.

ومن المقرر أن يزور البابا مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة في نالوكولونجو، وهي ضاحية في العاصمة كمبالا، في أوغندا، وآخر محطات جولته ستكون بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى حيث سيلتقي بزعماء المسلمين في مسجد كودوكو.

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