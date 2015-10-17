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إسرائيل تسهل تراخيص حمل المستوطنين السلاح.. و8000 يطلبون الحصول عليه

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إسرائيل تسهل تراخيص حمل المستوطنين السلاح.. و8000 يطلبون الحصول عليه إسرائيل تسهل تراخيص حمل المستوطنين السلاح.. و8000 يطلبون الحصول عليه
كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية سهلت عملية الحصول على تراخيص للأسلحة للمستوطنين اليهود بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه فى أعقاب هذه الخطوة توجه لوزارة الأمن الداخلى الإسرائيلية حوالى 8000 مستوطن للحصول على ترخيص، ما يعنى حدوث قفزة كبيرة فى عدد الحاصلين على الأسلحة، مشيرة إلى أنها كانت تترواح بين 150 و200 طلب سابقا.

ولاستيعاب هذه الزيادة قررت وزارة الأمن الداخلى الإسرائيلية زيادة عدد ساعات استقبال المستوطنين اليهود وعدد الموظفين فى قسم الأسلحة وتوجهات الجمهور.

وحسب التسهيلات فإنه يمكن لكل ضابط برتبة ملازم أول (مقابل رتبة نقيب سابقا) الحصول على رخصة سلاح، كما يمكن لكل جندى برتبة رائد يخدم فى الجيش أو فى الاحتياط أو فى جهاز أمنى آخر الحصول على رخصة.

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مصر 365