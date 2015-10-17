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بالإنفوجراف.. 12 خطوة توضح كيف تصوت فى الانتخابات بطريقة صحيحة

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بالإنفوجراف.. 12 خطوة توضح كيف تصوت فى الانتخابات بطريقة صحيحة بالإنفوجراف.. 12 خطوة توضح كيف تصوت فى الانتخابات بطريقة صحيحة
نشرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية صورا توضيحية لخطوات عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية لعام 2015 ، حيث أوضحت من خلال الصور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 12 خطوة إيضاحية للناخب لكى يتمكن من التصويت الصحيح فى العملية الانتخابية.

وكانت الخطوات بترتيب الصور على النحو التالى:

اليوم السابع -10 -2015
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1. توجه إلى مكان اللجنة للتصويت فى أى وقت من 9 صباحاً إالى 9 مساءً ومعك بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى . (موعد الراحة من 2:30 الى 3:30 )

اليوم السابع -10 -2015
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2. انتظر دورك فى الصف وفى يدك بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى وأولوية الدخول لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

اليوم السابع -10 -2015
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3. ادخل اللجنة وقدم لرئيسها بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.

اليوم السابع -10 -2015
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4. استلم من رئيس اللجنة بطاقتى انتخاب واحدة للنظام الفردى وأخرى لنظام القوائم.

اليوم السابع -10 -2015
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5. توجه إلى مكان التصويت المخصص داخل اللجنة .

اليوم السابع -10 -2015
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6. ضع علامة أمام العدد المحدد من المرشحين فى بطاقة انتخاب النظام الفردى كما هو موضح على بطاقة الانتخاب نفسها.

اليوم السابع -10 -2015

7. اختر قائمة واحدة فقط فى بطاقة الانتخاب الخاصة بنظام القائمة.

اليوم السابع -10 -2015
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8. ضع بطاقة الانتخاب الخاصة بالنظام الفردى فى الصندوق المخصص لذلك

اليوم السابع -10 -2015
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9. ضع بطاقة الانتخاب الخاصة بنظام القائمة فى الصندوق المخصص لذلك

اليوم السابع -10 -2015
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10. توجه إلى أمين اللجنة ووقع أو ابصم فى الكشف أمام اسمك

اليوم السابع -10 -2015
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11. اغمس السبابة اليمنى داخل عبوة الحبر وعند خروج الإصبع من العبوة يجب أن يظهر الحبر على الجلد والظفر وما حولهم.

اليوم السابع -10 -2015
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12. استلم بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى قبل مغادرة اللجنة .

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