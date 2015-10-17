بالإنفوجراف.. 12 خطوة توضح كيف تصوت فى الانتخابات بطريقة صحيحة

نشرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية صورا توضيحية لخطوات عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية لعام 2015 ، حيث أوضحت من خلال الصور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 12 خطوة إيضاحية للناخب لكى يتمكن من التصويت الصحيح فى العملية الانتخابية.

وكانت الخطوات بترتيب الصور على النحو التالى:



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1. توجه إلى مكان اللجنة للتصويت فى أى وقت من 9 صباحاً إالى 9 مساءً ومعك بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى . (موعد الراحة من 2:30 الى 3:30 )



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2. انتظر دورك فى الصف وفى يدك بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى وأولوية الدخول لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



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3. ادخل اللجنة وقدم لرئيسها بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.



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4. استلم من رئيس اللجنة بطاقتى انتخاب واحدة للنظام الفردى وأخرى لنظام القوائم.



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5. توجه إلى مكان التصويت المخصص داخل اللجنة .



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6. ضع علامة أمام العدد المحدد من المرشحين فى بطاقة انتخاب النظام الفردى كما هو موضح على بطاقة الانتخاب نفسها.

7. اختر قائمة واحدة فقط فى بطاقة الانتخاب الخاصة بنظام القائمة.



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8. ضع بطاقة الانتخاب الخاصة بالنظام الفردى فى الصندوق المخصص لذلك



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9. ضع بطاقة الانتخاب الخاصة بنظام القائمة فى الصندوق المخصص لذلك



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10. توجه إلى أمين اللجنة ووقع أو ابصم فى الكشف أمام اسمك



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11. اغمس السبابة اليمنى داخل عبوة الحبر وعند خروج الإصبع من العبوة يجب أن يظهر الحبر على الجلد والظفر وما حولهم.



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12. استلم بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى قبل مغادرة اللجنة .

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