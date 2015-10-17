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حمدى الفخرانى يقيم دعوى للحصول على نسخة من القضية المتهم فيها بالرشوة

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حمدى الفخرانى يقيم دعوى للحصول على نسخة من القضية المتهم فيها بالرشوة حمدى الفخرانى يقيم دعوى للحصول على نسخة من القضية المتهم فيها بالرشوة
أقام محمد محمود وعلى طه المحاميان بصفتهما وكيلى المهندس حمدى الفخرانى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب خلالها بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم 3255 لسنة 2015 إدارى الشيخ زايد، والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 2700 لسنة 70 ق، أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامى العام رفض وصادر حقه رغم أنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها.


>النيابة تستأنف على إخلاء سبيل حمدى الفخرانى وتحدد جلسة خلال 48 ساعة
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