مباحث مطروح تضبط عاملا ونجله متهمين فى قضية قتل بالغربية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط عامل ونجله لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل عمد.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح إخطاراً بضبط "أحمد.أ.أ" (44 سنة) عامل، مقيم الغربية ونجله مصطفى (19 سنة) طالب، مقيم ذات العنوان والمطلوب ضبطهما وإحضارهما، فى القضية جنايات قسم ثان طنطا، قتل عمد، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم السلوم والقوة المرافقة، مزارع هارب من تنفيذ أحكام بالسجن فى قضيتين مختلفتين وضبط بحوزته 37 قطعة حشيش.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح إخطاراً، بضبط "مهدى.ف.م.م" (34 سنة) مزارع، مقيم السلوم والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية جنايات السلوم "مخدرات" المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات و50 ألف جنيه غرامة والقضية جنح السلوم "سلاح أبيض" المحكوم عليه فيها بالسجن شهر و500 جنيه غرامة، وضبط بحوزته 37 قطعة، متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر وسلاح أبيض "سكين".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، جنايات السلوم وجارِ العرض على النيابة العامة.