قاضى "خلية الجيزة" للدفاع:"الشاهد مش فاكر أومال لو قال حاجة هتعملوا أيه"

قال المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، لدفاع المتهمين فى قضية خلية الجيزة الإرهابية، بعد كثرة استجوابهم لأحد الشهود من ضباط الأمن القومى، "ده مش فاكر.. أومال لو كان قال حاجة كنتوا هتعملوا أيه".

والتفت المستشار ناجى شحاتة لضابط الأمن الوطنى، قائلا، "أنت مش مستحمل حد يسألك عن حاجة كده ليه".

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 26 متهماً، عددًا من الاتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وأضافت قائمة الاتهامات اتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

كما أسند للمتهمين كذلك اتهامات المشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع فى قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز" الضابط بأمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وكذلك الشروع فى قتل المجنى عليه "علاء عبد الحكم عباس" ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميرى عبارة عن طبنجة وبندقيتى خرطوش وبندقية نارى خرطوش وغاز، فضلاً عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".