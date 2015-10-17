تأجيل محاكمة 26 متهما فى قضية خلية الجيزة الإرهابية لـ17 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر والشروع فى قتل أحد الضباط، لجلسة 17 نوفمبر.

واستمعت المحكمة، فى جلسة اليوم، إلى أقوال تسعة ضباط من شهود الإثبات، وهم ضباط بقطاع الأمن الوطنى، وضابطين بقوات أمن الجيزة، وضابط بقسم شرطة العجوزة، وضابط بالإدارة العامة للمرور، وطلب الدفاع دخول الأهالى وسمح القاضى بدخولهم إلى القاعة لحضور محاكمة ذويهم من المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 26 متهماً، عدداً من الاتهامات، منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وأضافت قائمة الاتهامات اتهام إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

وأسند للمتهمين كذلك اتهامات المشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع فى قتل الملازم أول "طارق عبد العزيز " الضابط بامن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وكذلك الشروع فى قتل المجنى عليه "علاء عبد الحكم عباس " ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميرى عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية نارى خرطوش وغاز فضلاً عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".