ضبط عاطل وسائق ليبى بحوزتهما 118 ألف قرص مخدر بالحمام والسلوم

تمكن ضباط مباحث قسمى شرطة الحمام والسلوم من ضبط عاطل بمدينة الحمام، بحوزته 80 ألف قرص مخدر، وضبط سائق ليبى بمنفذ السلوم بحوزته 38 ألفا و400 قرص مخدر.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم السبت، إخطاراً بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة المرافقة، بالاشتراك مع القول الأمنى على الطريق الساحلى الساحلى من ضبط مراجع إ. س. س (32 سنة) عاطل، مقيم مطروح، السابق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة آخرها القضية جنايات مطروح، حيازة سلاح، أثناء قيادته السيارة رقم 7692 ج هـ ع ماركة تويوتا وبحوزته عدد 80 ألف قرص لعقار التامول المخدر، حاول المتهم الفرار بالسيارة من القوات، فتم إطلاق عدة أعيرة نارية تجاه سيارة المتهم والسيطرة عليه وضبطه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما ورد لقسم شرطة السلوم المحضر الوارد من إدارة شرطة منفذ السلوم البرى، بشأن ضبط منعم ا. ف ليبى الجنسية (39 سنة) سائق، مقيم القاهرة أثناء إنهاء إجراءات وصولة قادما من ليبيا، بالسيارة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 38 ألفا 400 قرص لعقار التامول المخدر، بمواجهته بما أسفر عنة الضبط والتفتيش أنكر صلته بالمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات السلوم وجارِ العرض على النيابة العامة.