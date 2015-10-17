مصرع مستشار بعد انقلاب سيارته داخل إحدى الترع على طريق المنصورة دمياط

لقى مستشار بالنيابة الإدارية بالمنصورة مصرعه بعد انقلاب سيارته على طريق شربين دمياط.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة داخل أحد الترع على طريق دمياط شربين.

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين إلى مكان البلاغ، وقام باستدعاء قوات الإنقاذ النهرى، وقام بانتشال السيارة والجثة من داخل الترعة، وبالفحص تبين أن الجثة للمستشار ابراهيم ص. 47 سنة بالنيابة الادارية بالمنصورة، ومقيم بمحافظة دمياط، وأثناء عودته إلى منزله انفجر الإطار الأمامى لسيارته، مما ادى إلى اختلال عجلة القيادة وانحرافه داخل إحدى الترع المجاورة للطريق، ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.