“العليا للانتخابات”: لا صحة لنقل لجان بمحافظة الجيزة إلى مناطق أمنة

أكدت اللجنة العليا للانتخابات عدم صحة ما نشر عن نقل لجان بمحافظة الجيزة إلى مناطق أمنة، وأن المقار التى تم اختيارها لانتخاب مجلس النواب 2015 كما هي ولم يحدث عليها أي تغير.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أن الانتخابات بالخارج للمرحلة الأولى بدأت اليوم 17 أكتوبر 2015 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً ويتخلل هذة الفترة ساعة راحة ينظمها رئيس لجنة الانتخاب في كل دولة.

ولفتت اللجنة العليا نظر الناخبي إلى ضرورة التأكد من عدد المقاعد المخصصة للدائرة في النظام الفردي قبل ادلاء الناخب بصوتة ليختار من المترشحين عدد مساو لهذة المقاعد حتى يكون تصويتة صحيحاً ومرفق بيان بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة في المرحلة الأولى، أما في نظام القائمة فعلى الناخب اختيار قائمة واحدة فقط من بين القوائم المترشحة .