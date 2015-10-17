الخارجية تحذر المصريين الاقتراب من مناطق تجمع اللاجئين بأوروبا

حذر القطاع القنصلى بوزارة الخارجية المواطنين المصريين فى الدول الأوروبية المستقبلة للاجئين تجنب التواجد فى المناطق التى تشهد تجمعات للاجئين خلال رحلة عبورهم لأراضى الدول الأوروبية، وما يتبع ذلك من احتمالات التعرض لأية أعمال عنف أو أعمال عدائية بسبب التدافع أو أية احتكاكات قد تنشأ عن محاولة قوى الأمن فى هذه الدول السيطرة على تحركات اللاجئين على أراضيها.

يأتى ذلك فى ضوء ما يشهده عدد من الدول الأوروبية من تزايد أعداد اللاجئين المتدفقين من المناطق التى تشهد اضطرابات أمنية وسياسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يستتبعه ذلك من إجراءات أمنية استثنائية فى نقاط وصول وتجمع اللاجئين.

ويتابع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية عن كثب أوضاع المصريين فى تلك الدول، ويتواصل بشكل مستمر مع القنصليات المصرية ونقاط الاتصال مع الجاليات المصرية فى الدول الأوروبية لمتابعة أحوال المصريين وتقديم العون لهم متى تطلب الأمر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات تلك الدول.

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