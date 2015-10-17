أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية تحذر المصريين الاقتراب من مناطق تجمع اللاجئين بأوروبا

Google+ Print
الخارجية تحذر المصريين الاقتراب من مناطق تجمع اللاجئين بأوروبا الخارجية تحذر المصريين الاقتراب من مناطق تجمع اللاجئين بأوروبا
حذر القطاع القنصلى بوزارة الخارجية المواطنين المصريين فى الدول الأوروبية المستقبلة للاجئين تجنب التواجد فى المناطق التى تشهد تجمعات للاجئين خلال رحلة عبورهم لأراضى الدول الأوروبية، وما يتبع ذلك من احتمالات التعرض لأية أعمال عنف أو أعمال عدائية بسبب التدافع أو أية احتكاكات قد تنشأ عن محاولة قوى الأمن فى هذه الدول السيطرة على تحركات اللاجئين على أراضيها.

يأتى ذلك فى ضوء ما يشهده عدد من الدول الأوروبية من تزايد أعداد اللاجئين المتدفقين من المناطق التى تشهد اضطرابات أمنية وسياسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يستتبعه ذلك من إجراءات أمنية استثنائية فى نقاط وصول وتجمع اللاجئين.

ويتابع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية عن كثب أوضاع المصريين فى تلك الدول، ويتواصل بشكل مستمر مع القنصليات المصرية ونقاط الاتصال مع الجاليات المصرية فى الدول الأوروبية لمتابعة أحوال المصريين وتقديم العون لهم متى تطلب الأمر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات تلك الدول.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365