ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر: التيار السلفى "داعشى" والديمقراطية كفر بشريعتهم

دعا طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ، جموع المصريين بالنزول والتصويت فى انتخابات مجلس النواب لصالح المرشحين الصالحين لتولى تلك المسئولية، لافتاً إلى أهمية ذلك المجلس واعتبره أخطر مجلس نواب فى التاريخ المصرى وتحديا جديدا للإرادة المصرية.

وحذر طارق محمود فى بيان له، صعود التيار السلفى الذى وصفه بالمتطرف والداعشى لقيامهم بخداع المواطنين من خلال ارتداء ثوب الديمقراطية، التى فى الأساس يعتبرونها كفرًا وضد شريعتهم.

وأكد محمود على أهمية دور المرأة والشباب فى المرحلة المقبلة وأنه عليهم أن يشاركوا بكثافة فى تلك الانتخابات ليرسموا المستقبل لهم ولأبنائهم من خلال تحول حقيقى فى الحياة النيابية فى مصر يعبر عن إرادة الشعب فى التطور والتغيير للأفضل.

وأثنى محمود على الاستعدادات الأمنية التى يقوم عليها رجال الجيش والشرطة لإتمام العملية الانتخابية كما ينبغى وطمأنة المواطنين لحثهم على المشاركة الإيجابية فى حقهم الانتخابى والاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل.

وأكد على ثقته فى وطنية المصريين بأنهم سيجعلوا أيام التصويت بمثابة احتفالية جديدة تعبر بمصر إلى مستقبل أفضل يثبت للعالم كيف تكون إرادة المصريين.

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