بالصور.. الفلسطينيون يشيعون شهداء"انتفاضة السكاكين"

شيع الفلسطينيون اليوم السبت الشهداء إيهاب حننى وإياد عواودا وبيان العسيلى شهداء "انتفاضة السكاكين" الذى سقطوا برصاص جنود الاحتلال.

إياد عواودا الذى قتل بالرصاص عندما تنكر فى زى مصور صحفي، وطعن وجرح جندى عند مدخل مستوطنة كريات بالضفة الغربية، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح، على عائلة الشهيدة بيان عبدالوهاب العسيلى، التى استشهدت برصاص مجندة إسرائيلية ، كما سيتم تشييع الشهيد محمد عوض قواسمة الذى استشهد اليوم فى وقت لاحق .

فى مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وقال شهود عيان أن ذوى الشهيدة العسيلى توجهوا صوب الحاجز العسكرى الذى استشهدت ابنتهم عنده، على مقربة من منزلهم الواقع فى منطقة "واد الغروس" شرق المدينة

وعلى مشارف نابلس شيعت أسرة الشهيد إيهاب حنني، 19 عاما، الذى أصيب برصاصة قاتلة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية الخميس الماضى.



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