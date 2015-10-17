أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. الفلسطينيون يشيعون شهداء"انتفاضة السكاكين"

Google+ Print
بالصور.. الفلسطينيون يشيعون شهداء"انتفاضة السكاكين" بالصور.. الفلسطينيون يشيعون شهداء"انتفاضة السكاكين"
شيع الفلسطينيون اليوم السبت الشهداء إيهاب حننى وإياد عواودا وبيان العسيلى شهداء "انتفاضة السكاكين" الذى سقطوا برصاص جنود الاحتلال.

إياد عواودا الذى قتل بالرصاص عندما تنكر فى زى مصور صحفي، وطعن وجرح جندى عند مدخل مستوطنة كريات بالضفة الغربية، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح، على عائلة الشهيدة بيان عبدالوهاب العسيلى، التى استشهدت برصاص مجندة إسرائيلية ، كما سيتم تشييع الشهيد محمد عوض قواسمة الذى استشهد اليوم فى وقت لاحق .

فى مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وقال شهود عيان أن ذوى الشهيدة العسيلى توجهوا صوب الحاجز العسكرى الذى استشهدت ابنتهم عنده، على مقربة من منزلهم الواقع فى منطقة "واد الغروس" شرق المدينة

وعلى مشارف نابلس شيعت أسرة الشهيد إيهاب حنني، 19 عاما، الذى أصيب برصاصة قاتلة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية الخميس الماضى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365