إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال قرب البالوع بالبيرة

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم " السبت " بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حى البالوع بمدينة البيرة قرب مستوطنة "بيت إيل" الجاثمة على أراضى محافظة رام الله والبيرة.

وقد اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلى على مسيرة سلمية لطلبة جامعة بيرزيت ، ورد عشرات الشبان الفلسطينيين برشق جنود الاحتلال المتمركزين على ميدان البالوع بالحجارة.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى إن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحى ، فيما أصيب 3 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط ، و8 بالاختناق.