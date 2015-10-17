إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال قرب البالوع بالبيرة

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم " السبت " بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حى البالوع بمدينة البيرة قرب مستوطنة "بيت إيل" الجاثمة على أراضى محافظة رام الله والبيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقد اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلى على مسيرة سلمية لطلبة جامعة بيرزيت ، ورد عشرات الشبان الفلسطينيين برشق جنود الاحتلال المتمركزين على ميدان البالوع بالحجارة.
وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى إن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحى ، فيما أصيب 3 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط ، و8 بالاختناق.