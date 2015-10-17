حماس تطلب تدخلاً روسيا لوقف اعتداءات إسرائيل على الشعب الفلسطينى

طالب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل اليوم السبت نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف بدور روسى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى..

وذكر بيان لحماس وصلت لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" نسخة منه فإن "مشعل طلب من بوجدانوف أن تمارس روسيا جهودها بحكم وزنها الدولى من أجل الضغط على القيادة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وممارساتها العدوانية بحق شعبنا ومقدساتنا".

وأضاف البيان " شرح مشعل تفاصيل الاعتداءات والانتهاكات بحق شعبنا؛ مما فجر غضبه وانتفاضته ومقاومته للاحتلال، خاصة بعد تصاعد مخطط فرض التقسيم على المسجد الأقصى المبارك والإمعان فى تهويد مدينة القدس".

وأكدت حماس فى بيانها أن "مشعل يواصل اتصالاته ولقاءاته مع الأطراف العربية والإسلامية والدولية فى ضوء تصعيد الاحتلال الإسرائيلى لعدوانه على شعبنا وعلى القدس والمسجد الأقصى المبارك"، من جهته ، عبّر بوجدانوف عن انزعاجه مما يجري، واعدًا بأن تبذل روسيا جهودها فى هذا الموضوع، بحسب البيان..

يذكر أن 41 فلسطينيا لقوا حتفهم فى المواجهات مع الإسرائيليين منذ مطلع الشهر الجارى بسبب الاجراءات الإسرائيلية فى الحرم القدسى فيما قتل سبعة اسرائيليين.

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