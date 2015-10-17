خطة لحفظ الأمن فى عدن بإشراف الإمارات

عقدت قيادات المقاومة الشعبية في عدن اليوم اجتماعا مع قيادات القوات الإماراتية تم خلاله الاتفاق على تنظيم وتدريب وتجهيز عناصر المقاومة الجنوبية وتوزيعهم على مديريات عدن لحفظ الأمن .

وذكر موقع صدى عدن الاخبارى أن اللقاء حضره كافة قيادات المقاومة في مديريات العاصمة عدن.

وكانت قيادات محلية وعسكرية وأخرى في المقاومة الشعبية الجنوبية بمدينة عدن قد أتفقوا أمس على

>البدء بتنفيذ خطة متكاملة لتحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل كافة أجهزة الدولة المدنية بما يساعد على رفع معاناة المواطنين ، على أن يتم البدء بها خلال الأسبوع القادم تحت إشراف من الإدارة الإماراتية المتواجدة في المدينة منذ تحريرها من سيطرة المتمردين الحوثيين وصالح في منتصف يوليو الماضي.

كما عقدت قيادات عسكرية وأمنية ومحلية في عدن اجتماعا مع ممثلين عن الإدارة الإماراتية تم فيه الاتفاق على تنفيذ خطة أمنية الاسبوع القادم تتضمن تفعيل دور أجهزة الأمن ودمج المقاومة الشعبية فيها وإنهاء المظاهر المسلحة عبر حملة لسحب الأسلحة المنتشرة في المدينة وإعادتها للمقرات العسكرية والأمنية وتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي ونظافة.

وكانت مدينة عدن قد شهدت عدة حوادث مخلة بالأمن تمثلت فى عمليات اغتيال لعدد من الأشخاص وكان أهمها الهجوم الانتحاري على مقر الحكومة المؤقت فى فندق القصر ومقر الإدارة الإماراتية فى عدن منذ نحو11 يوما .

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