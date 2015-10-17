أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خطة لحفظ الأمن فى عدن بإشراف الإمارات

Google+ Print
خطة لحفظ الأمن فى عدن بإشراف الإمارات خطة لحفظ الأمن فى عدن بإشراف الإمارات
عقدت قيادات المقاومة الشعبية في عدن اليوم اجتماعا مع قيادات القوات الإماراتية تم خلاله الاتفاق على تنظيم وتدريب وتجهيز عناصر المقاومة الجنوبية وتوزيعهم على مديريات عدن لحفظ الأمن .

وذكر موقع صدى عدن الاخبارى أن اللقاء حضره كافة قيادات المقاومة في مديريات العاصمة عدن.

وكانت قيادات محلية وعسكرية وأخرى في المقاومة الشعبية الجنوبية بمدينة عدن قد أتفقوا أمس على
>البدء بتنفيذ خطة متكاملة لتحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل كافة أجهزة الدولة المدنية بما يساعد على رفع معاناة المواطنين ، على أن يتم البدء بها خلال الأسبوع القادم تحت إشراف من الإدارة الإماراتية المتواجدة في المدينة منذ تحريرها من سيطرة المتمردين الحوثيين وصالح في منتصف يوليو الماضي.

كما عقدت قيادات عسكرية وأمنية ومحلية في عدن اجتماعا مع ممثلين عن الإدارة الإماراتية تم فيه الاتفاق على تنفيذ خطة أمنية الاسبوع القادم تتضمن تفعيل دور أجهزة الأمن ودمج المقاومة الشعبية فيها وإنهاء المظاهر المسلحة عبر حملة لسحب الأسلحة المنتشرة في المدينة وإعادتها للمقرات العسكرية والأمنية وتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي ونظافة.

وكانت مدينة عدن قد شهدت عدة مخلة بالأمن تمثلت فى عمليات اغتيال لعدد من الأشخاص وكان أهمها الهجوم الانتحاري على مقر المؤقت فى فندق القصر ومقر الإدارة الإماراتية فى عدن منذ نحو11 يوما .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية