أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمن صبراتة الليبية: توقيف مجموعة تخريبية حاولت تفجير مستشفى

Google+ Print
أمن صبراتة الليبية: توقيف مجموعة تخريبية حاولت تفجير مستشفى أمن صبراتة الليبية: توقيف مجموعة تخريبية حاولت تفجير مستشفى
أكد مصدر أمنى بمدينة صبراتة الليبية، القبض على مجموعة تخريبية حاولت زرع متفجرات بمستشفى صبراتة غرب العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إنه تم القبض على المجموعة بعد رصدها، مؤكدا أن عناصرها من النازحين فى المنطقة الغربية.

وأضاف أن المجموعة اعترفت بتورط أشخاص وصفوا بأنهم "من رموز النظام السابق فى المنطقة الغربية"، مشيرا إلى أنهم تلقوا أموالا مقابل قيامهم بتفجير مستشفى صبراتة.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن الطريق الساحلى من بوابة نجمة وهلال حتى مليته بغرب صبراتة هى منطقة غير آمنة ونصح المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء مرورهم من هذه الطريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365