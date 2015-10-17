بالصور.. إدمان الأطفال الموبايل يسبب انحناء الظهر والصداع وقلة الإدراك

سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على قضية خطيرة تهم الجميع الناس من مختلف الاعمار وهى تأثير إدمان الموبايل على فقرات الرقبة والظهر، حيث كشفت عبر تقرير حديث لها أن إدمان الهاتف المحمول يسبب انحناء العمود الفقرى والرقبة لدى الأطفال الأقل من 7 سنوات وحتى سن المراهقة.

وبالأشعة والصور كشفت الصحيفة أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات أصبحت ظهورهم منحنية بسبب إدمانهم للهواتف الذكية وهذا أمر خطير للغاية.

وأوضح الدكتور جيمس كارتر، أستاذ العظام والعمود الفقرى، أن انحناءات العمود الفقرى والرقبة كانت بنسبة كبيرة فى سن المراهقة بسبب استخدام الهواتف الذكية لعدة ساعات يومياً.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن إدمان الهاتف المحمول يؤدى إلى مشاكل فى الإدراك وفى نهاية المطاف يصاب مستخدميه بالاكتئاب.

وقال كارتر إن هناك زيادة مقلقة فى عدد المرضى الذين يعانون من انحناءات العمود الفقرى والرقبة على مدى السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن 50% منهم من المراهقين فى سن المدرسة.

وأشار الباحثون إلى أن الكثير من المرضى الذين يشكون من الصداع، يكون انحناء الرقبة هو السبب الرئيسى فى ذلك.

وأضاف كبير الباحثين، الدكتور كينجا لجولى من جامعة جنيف، أن فحوصات الرنين المغناطيسى كشفت أن قلة النوم بسبب استخدام الموبايل والأجهزة اللوحية يقلل من نشاط قرن آمون، وهى منطقة صغيرة فى الدماغ خاصة بتشكيل الذكريات.



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