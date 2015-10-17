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"هانى جوهر" و"أسامة المليجى" أبرز المرشحين لرئاسة مجلس "تدريس القاهرة"

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"هانى جوهر" و"أسامة المليجى" أبرز المرشحين لرئاسة مجلس "تدريس القاهرة" "هانى جوهر" و"أسامة المليجى" أبرز المرشحين لرئاسة مجلس "تدريس القاهرة"
أكد مصدر مطلع بجامعة القاهرة، أن من أبرز المرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس كل من الدكتور هانى جوهر بكلية الطب البيطرى، وأسامة المليجى الأستاذ بكلية الحقوق، لافتاً إلى أن عملية الاختيار ستتم بشكل بعيد تمامًا عن جامعة القاهرة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه يتم تشكيل لجنة وستعقد أولى اجتماعاتها بداية الأسبوع المقبل لاختيار رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان من الأعضاء الفائزين بانتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس.

وكانت قائمة المستقلين قد فازت بانتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وتتكون من الدكتور أسامة المليجى بكلية الحقوق، والذى حصل على 374 صوتا، والدكتور خالد العامرى بكلية الطب البيطرى 372 صوتا، والدكتور هانى جوهر بكلية الطب البيطرى 389 صوتا، والدكتور شريف شاهين بكلية الآداب 418 صوتا، والدكتور نبيل خليل بكلية الزراعة 389 صوتا، والدكتور هشام المناوى بكلية الطب 421 صوتا، عن 6 مقاعد للأساتذة.
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