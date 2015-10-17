السفير السعودى يؤكد رسوخ العلاقات بين المملكة ومصر

أكد السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأن هذه العلاقة تزداد رسوخاً يوما بعد يوم فى كل المجالات.

كما أعرب السفير قطان عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية المختصة فى متابعة القضايا التى تخص المواطنين السعوديين فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وأن هناك تنسيقا يوميا بين السفارة وتلك الجهات.

كما أكد مجدداً على ضرورة توخى المواطنين السعوديين الحذر فيما يتعلق بمعاملات البيع والشراء، وضرورة الاستئناس مسبقاً بمرئيات السفارة من خلال مستشارها القانونى، وذلك تجنباً لأية معاملات غير قانونية.