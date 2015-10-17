أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفير السعودى يؤكد رسوخ العلاقات بين المملكة ومصر

Google+ Print
السفير السعودى يؤكد رسوخ العلاقات بين المملكة ومصر السفير السعودى يؤكد رسوخ العلاقات بين المملكة ومصر
أكد السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى ومندوب المملكة العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأن هذه العلاقة تزداد رسوخاً يوما بعد يوم فى كل المجالات.

كما أعرب السفير قطان عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية المختصة فى متابعة القضايا التى تخص المواطنين السعوديين فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وأن هناك تنسيقا يوميا بين السفارة وتلك الجهات.

كما أكد مجدداً على ضرورة توخى المواطنين السعوديين الحذر فيما يتعلق بمعاملات البيع والشراء، وضرورة الاستئناس مسبقاً بمرئيات السفارة من خلال مستشارها القانونى، وذلك تجنباً لأية معاملات غير قانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»