السفير السعودى يؤكد رسوخ العلاقات بين المملكة ومصر

أكد السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأن هذه العلاقة تزداد رسوخاً يوما بعد يوم فى كل المجالات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما أعرب السفير قطان عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية المختصة فى متابعة القضايا التى تخص المواطنين السعوديين فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وأن هناك تنسيقا يوميا بين السفارة وتلك الجهات.
كما أكد مجدداً على ضرورة توخى المواطنين السعوديين الحذر فيما يتعلق بمعاملات البيع والشراء، وضرورة الاستئناس مسبقاً بمرئيات السفارة من خلال مستشارها القانونى، وذلك تجنباً لأية معاملات غير قانونية.