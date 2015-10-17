القوات المسلحة: انتشار عناصر الجيش فى جميع لجان المرحلة الأولى للانتخابات

أعلنت القوات المسلحة انتشار جميع عناصر التأمين من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية فى المقار الانتخابات، داخل 103 لجنة عامة و5460 مركز انتخابى و13485 لجنة فرعية فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية لتأمين اكثر من 27 مليون و 402 الف و 353 ناخب من أبناء الشعب المصرى خلال إدلائهم بأصواتهم فى انتخاب البرلمان المقبل، وذلك حفاظا على حق المصريين فى التعبير عن رأيهم بحرية تامة فى اختيار ممثليهم فى البرلمان .

وأكدت القوات المسلحة أن قوات المنطقة المركزية العسكرية والتى يبلغ تعدادها 76 ألفا قد تسلمت مقار اللجان فى نطاق مسئولياتها بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا والتى يقدر عددها بـــ 38 لجنة عامة و1968 مركز انتخابى و 5376 لجنة فرعية .

كما تشارك عناصر الجيش الثالث الميدانى بأكثر من 12 الف للمشاركة فى تأمين المقار واللجان الانتخابية بمحافظة البحر الاحمر والتى يقدر عددها بـــ 3 لجنة عامة و109 مركز انتخابى و 142 لجنة فرعية .

ودفعت القوات البحرية و المنطقة الشمالية العسكرية اكثر من 38 الف لتأمين المرحلة الاولى للعملية الانتخابية بمحافظات الاسكندرية والبحيرة والتى يقدر عددها بـــ 20 لجنة عامة و 1187 مركز انتخابى و 3414 لجنة فرعية .

>وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة فى تأمين العملية الانتخابية بمحافظة مطروح بأكثر من 8 آلاف من عناصرها للمشاركة فى تأمين المقار واللجان الانتخابية والتى يقدر عددها بـــ 2 لجنة عامة و 149 مركز انتخابى و 187 لجنة فرعية .

كما تشارك المنطقة الجنوبية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة بأكثر من 17 الف من عناصرها فى تأمين اللجان والمقار الانتخابية بمحافظات اسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والتى يقدر عددها بــ 40 لجنة عامة و 2047 مركز انتخابى و 4366 لجنة فرعية .

كما انتشرت عناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية للمعاونة فى تأمين الانتخابات البرلمانية وحماية الاهداف والمنشآت الهامة بجميع محافظات الجمهورية.

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