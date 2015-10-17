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سما المصرى: قرار استبعادى من الانتخابات يصيبنى وأسرتى بالعار مدى الحياة

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سما المصرى: قرار استبعادى من الانتخابات يصيبنى وأسرتى بالعار مدى الحياة سما المصرى: قرار استبعادى من الانتخابات يصيبنى وأسرتى بالعار مدى الحياة
قالت سما المصرى إنها وصلت اليوم مجلس الدولة مع المستشار القانونى الخاص بها، أشرف ناجى المحامى بالنقض، وقدمت طعنا آخر على حكم الإدارية العليا باستبعادها من انتخابات برلمان 2015 لـ18 سببا يؤدى لبطلان الحكم ومخالفة هذا الحكم 13 مادة دستورية من دستور 2014، إضافة إلى الطعن الأول.

وتابعت "سما" أنه تحددت جلسة غد الأحد 18/10/2015 للمرافعة ونظر الطعنين.

وأضافت سما: أحترم جيداً أحكام القضاء المصرى ولا أعقب عليها ولكن أنا مش هسيب حقى مهما كلفنى دا لأنه ليس هناك أى نص قانونى أو دستورى تستند إليه المحكمة فى حكمها بأننى لا أصلح للترشح للبرلمان بسبب سوء السمعة من خلال كليباتى الغنائية، والقانون والدستور كفل لى الترشح طالما تم استيفاء أوراقى ولا يوجد أى حكم نهائى ضدى، وهذه تهمة تصيبنى بالعار مدى الحياه أنا وأسرتى".

وأضافت: القانون اشترط أن يكون الطاعن على استبعادى ذو صفة والمحامى سمير صبرى ليس ذو صفة لأنه ليس مرشحا طبقا للمادة 16 من قانون مجلس النواب، مضيفة "سأقوم بتوصيل صوتى لأعلى جهة سيادية فى الدولة عشان آخد حقى الذى كفله ليا القانون والدستور".


>سما المصرى تصل مجلس الدولة لتقديم طعن ضد قرار استبعادها من الانتخابات
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مصر 365

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