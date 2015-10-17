المرصد السورى: مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" خلال غارة شمالى سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان- اليوم السبت، مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" يدعى عبد المحسن عبد الله الشارخ السعودى، المعروف باسم "صنفى النصر"، إثر غارة جوية قرب بلدة الدانا شمالى سوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن رئيس المرصد رامى عبد الرحمن، قوله " أنه لم يتضح ما إذا كان الشارخ قتل بواسطة الطائرات الحربية الأمريكية أو الروسية "، مضيفا أن الشارخ كان أحد 6 رجال فرض عليهم مجلس الأمن الدولى عقوبات العام الماضى.
ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن رئيس المرصد رامى عبد الرحمن، قوله " أنه لم يتضح ما إذا كان الشارخ قتل بواسطة الطائرات الحربية الأمريكية أو الروسية "، مضيفا أن الشارخ كان أحد 6 رجال فرض عليهم مجلس الأمن الدولى عقوبات العام الماضى.
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