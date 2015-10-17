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المرصد السورى: مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" خلال غارة شمالى سوريا

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المرصد السورى: مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" خلال غارة شمالى سوريا المرصد السورى: مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" خلال غارة شمالى سوريا
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان- اليوم السبت، مقتل قيادى بارز بتنظيم "داعش" يدعى عبد المحسن عبد الله الشارخ السعودى، المعروف باسم "صنفى النصر"، إثر غارة جوية قرب بلدة الدانا شمالى سوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن رئيس المرصد رامى عبد الرحمن، قوله " أنه لم يتضح ما إذا كان الشارخ قتل بواسطة الطائرات الحربية الأمريكية أو الروسية "، مضيفا أن الشارخ كان أحد 6 رجال فرض عليهم مجلس الأمن الدولى عقوبات العام الماضى.
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