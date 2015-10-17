موسكو: سكان سوريا يساعدون الطائرات الروسية على ضرب الإرهابيين

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشنكوف، أن القوات الجوية الروسية قامت بـ39 طلعة جوية دمرت خلالها 49 بنية إرهابية فى سوريا، مشيراً إلى أن سكان سوريا يساعدون الطائرات الروسية على ضرب الإرهابيين.

وأضاف كوناشنكوف على وكالة "تاس" الروسية، أنه خلال يوم 16 أكتوبر الطائرات الروسية هاجمت ملاجئ تحت الأرض، ومراكز القيادة، ومصنع لإنتاج الأسلحة محلية الصنع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه تم تدمير مصنع لتصنيع العبوات الناسفة، وثلاثة مواقع للمدفعية، وتسعة مخازن للأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية، و15 مخيم ميدانى وقواعد إرهابية، وثمانى مناطق محصنة ومواقع دفاعية.

وقالت الدفاع الروسية إنه بالإضافة إلى ذلك قامت القوات الجوية بتدمير دبابات ومدرعات خاصة بتنظيم "داعش" الإرهابى موسكو، مؤكداً أن سكان المناطق فى سوريا يساعدون الاستخبارات السورية فى تمرير المعلومات.

وأوضحت الدفاع الروسية أن السكان ينقلون المعلومات للمخابرات السورية التى تنقلها لروسيا، ويتم فحص المعلومات بعناية، وبعد ذلك يتم اتخاذ قرار حول ضرب الأهداف.

وأكدت موسكو أنها ألحق هزائم كبير بفيلق عمر الذى يقوم بعمليات إرهابية فى حمص ودمشق، حيث قامت مقاتلات سو – 24إم بضرب الأهداف بعناية شديدة.

ودمرت الطائرات الروسية قاعدة خاصة لإعداد الإرهابيين والانتحاريين بشكل كامل.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حصل على صلاحية لاستخدام الجيش الروسى خارج حدود البلاد، وذلك يوم 30/9 الماضى بعد تصويت مؤيد للقرار فى البرلمان الروسى.

وأرسل الرئيس السورى بشار الأسد طلباً لنظيره الروسى، بالتدخل العاجل العسكرى فى سوريا لدحر بؤر الإرهاب، وقابلت روسيا الطلب بصدر رحب وقامت بشن غارات قوية على التنظيم الإرهابى فى سوريا.