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قوات الاحتلال تعتدى على عائلة الشهيدة الفلسطينية بيان العسيلى بالخليل

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قوات الاحتلال تعتدى على عائلة الشهيدة الفلسطينية بيان العسيلى بالخليل قوات الاحتلال تعتدى على عائلة الشهيدة الفلسطينية بيان العسيلى بالخليل
اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، بالضرب المبرح، على عائلة الشهيدة بيان عبدالوهاب العسيلى، التى استشهدت برصاص مجندة إسرائيلية، فى مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان أن ذويى الشهيدة العسيلى توجهوا صوب الحاجز العسكرى الذى استشهدت ابنتهم عنده، على مقربة من منزلهم الواقع فى منطقة "واد الغروس" شرق المدينة، وعند وصولهم إلى الحاجز هاجمهم جنود الاحتلال الإسرائيلى واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ونكلوا بوالدها.
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