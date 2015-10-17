مبعوث بوتين يطلع نبيل العربى على أسباب التدخل العسكرى فى سوريا

استقبل الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم، السبت، ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جرى التداول فى مستجدات الأوضاع الخطيرة فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة، وما يدور بشأنها من اتصالات ومشاورات فى مجلس الأمن.

وأكد الأمين العام فى هذا اللقاء على الموقف العربى الداعى إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين والمسجد الأقصى وغيره من الأماكن المسيحية والإسلامية فى القدس الشرقية، وذلك من أجل وضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد أبناء الشعب الفلسطينى، الذى انتفض مدافعا عن حقوقه المشروعة فى مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس والمسجد الأقصى.

كما جرى فى هذا اللقاء استعراض لمستجدات الموقف فى سوريا، حيث عرض بوغدانوف على الأمين العام الأسباب والظروف التى دفعت روسيا إلى زيادة حجم تدخلها العسكرى من خلال الغارات الجوية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابى، مؤكدا على التزام روسيا بالعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل سلمى للأزمة السورية وفقا لما نص عليه بيان جنيف 1 الصادر عن مجموعة العمل الدولية فى 30 /6/ 2012.

وأكد الأمين العام فى هذا اللقاء على ضرورة التحرك السريع من أجل توفير الأجواء الملائمة لإطلاق مسار مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية تفضى إلى التوصل لوقف القتال والاتفاق على خطوات المرحلة الانتقالية وفقا لبيان جنيف 1، وبما يحقق تطلعات الشعب السورى فى الحرية والتغيير الديمقراطى، ويوقف نزيف الدماء والدمار والمعاناة القاسية التى يعانى منها كافة أبناء الشعب السورى بمختلف أطيافه وانتماءاته.