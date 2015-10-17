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النيابة تتلو أمر الإحالة التكميلي في تنظيم «أجناد مصر»

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النيابة تتلو أمر الإحالة التكميلي في تنظيم «أجناد مصر» النيابة تتلو أمر الإحالة التكميلي في تنظيم «أجناد مصر»

تلت النيابة، في قضية «تنظيم أجناد »، أمر الإحالة التكميلي تجاه المتهمين، بعدما أمكن القبض على متهم هارب، ووجهت النيابة، اتهامهم بتفجير عبوة ناسفة بجوار دار القضاء العالي، تنفيذًا لغرض إرهابى، ووجهت لـ همام محمد مؤسس التنظيم المتوفي، قام  وآخرون مجهولون بأن فجر عبوة ناسفة أحدثت تلفيات بأموال ثابتة ومنقولة، واتلفوا سيارات مملوكة للغير وارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهموا بقتل، ضياء فتحي فتوح، نقيب شرطة بإدراة المفرقعات، بجوار قسم شرطة الطالبية، وأعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار، وتربصوا لهم وأخفوا العبوة قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم ونتج عنها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الذي أدى إلى وفاة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

أما المتهم الثاني، فقالت النيابة أن المتهم اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة وآخرون مجهولون وآخر توفي همام عطيه، وأتفق معهم على رصد محيط قسم شرطة الطالبية ورصد المجني عليهم.

كما نسبت للمتهمين من الثاني إلى الرابع، بأنهم قتلوا مجند شرطة بجوار سفارة الكونغو، وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا واستقلوا دراجة نارية وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثاني وابلًا من الأعيرة النارية على المجنى عليهم، مما أدى لوفاة المجني عليه كما هو موصوف بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم الثالث والسابع،قاما باستهداف تفجير تمركز قوات الشرطة في جامعة حلوان، وكلية طب أسنان جامعة القاهرة.

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