خبراء: مشاهدة الرجل للأفلام الإباحية يعرض زوجته للضغط النفسى

قال الدكتور أيمن راشد استشارى جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بكلية الطب جامعة 6 أكتوبر إن مشاهدة الأفلام الإباحية من قبل الزوج يسبب ضغط نفسى على المرأة حيث تشعر بإهانة لذاتها ولأنوثتها وعدم الاستكفاء بها وهو ما يخلق مشاعر سلبية لديها تجاه الرجل.

وأكد الدكتور أيمن راشد استشارى جراحة المسالك البولية فى تصريحات اليوم أن عادة مشاهدة الأفلام الإباحية لها تأثيرات سلبية على الرجل سواء كان أعزب أو متزوج وقد تتسبب فى أمراض عضوية كثيرة مثل التهاب البروستاتا، احتقان الغدد التناسلية، التهاب المجرى البولى الذى بدوره يسبب التبول الليلى.

وتابع أن مغايرة الواقع بمشاهدة الأفلام الإباحية يجعل بعض الرجال يقبلون على العيادات الصحية لتغيير حجم أعضائهم التناسلية ظنا منهم أن لديهم نقصا ما فى مستوى أدائهم الجنسى بسبب حجم الأعضاء التناسلية أو يطلبون من الطبيب نصحهم بتناول عقارات.

من جانبها قالت د.منى رضا أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس إن مشاهدة تلك الأفلام تنقل صورة محددة تغذى جزءا محددا من العقل المسئول عن المستثارات العصبية التى تفرز مادة "الدوبامين" هذه المادة التى يضخها المخ عند تناول المدمنين للعقار المعتادين عليه، ولذلك هناك ربط قوى بين الإقبال على مشاهدة تلك المشاهد وبين الإحساس بالاستمتاع كمخدرات.