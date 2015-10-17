وزير الرى ومحافظ البحيرة يتفقدان بحيرة صحن العبد بالنوبارية

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، تكاتف جميع أجهزة الدولة لحل مشكلة زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى ببحيرة صحن العبد بغرب النوبارية، والتى وصلت مساحتها لـ1200 فدان، وأثرت على الأراضى الزراعية الموجودة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تفقده مع الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، للبحيرة واطلعا على الخرائط المساحية للموقع واستمعا لممثلى الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة لعدم زيادة مساحة البركة وتصريف المياه الموجودة بها، ووجه وزير الرى بوضع حلول عاجلة عن طريق تشكيل لجان من الرى والصرف بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومعهد بحوث الرى لتقليل منسوب البحيرة عن طريق تقليل مياه الصرف الواردة لها من المصارف المحيطة وتغيير مسارها إلى المصارف العمومية والاستفادة من مياه البحيرة الموجودة فى أعمال الاستزراع السمكى ورى الزراعات الحقلية المناسبة لتلك المياه.

تجدر الإشارة إلى أن مساحة بركة صحن العبد تبلغ 4 آلاف فدان، تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتم تحديدها لتكون منطقة للصرف الزراعى، نظرا لانخفاض مستواها عن الأرض المحيطة بها، وتم غمر مساحة 1200 فدان منها قابلة للزيادة، حيث يتجه إليها عدد 2 مصرف زراعى منذ أكثر من 7 أعوام.