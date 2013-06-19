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قيادي بـ"الوطن" السلفي: الدين يأمرنا أن نفتدي مرسي بالروح والدم.. وهناك فئات "عايز الضرب بالكرباج"

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قيادي بـ"الوطن" السلفي: الدين يأمرنا أن نفتدي مرسي بالروح والدم.. وهناك فئات "عايز الضرب بالكرباج" قيادي بـ"الوطن" السلفي: الدين يأمرنا أن نفتدي مرسي بالروح والدم.. وهناك فئات "عايز الضرب بالكرباج"
الكردي: علينا أن نلتزم مع جماعة المسلمين التي بايعت مرسي ولا نكون مع "الرعاع"

كتب : هاني الوزيري منذ 39 دقيقة

هاجم محمد الكردي عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفي، قوى المعارضة، موضحا أن هناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فلذلك علينا أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإذا لم يكونوا موجودين فعليك أن تقف تحت شجرة حتى تموت خيرا من أن تنضم إليهم.

وأضاف الكردي، في مؤتمر القوى الإسلامية لتأييد الرئيس مرسي في الجيزة مساء اليوم، "جماعة المسلمين هم أصحاب النبي وأتباعهم، ومعهم العلماء والدعاة، لذلك أقول أن كل العلماء والدعاة بايعوا مرسي لأن هذا هو الدين".

وتابع "عليكم ألا تكونوا من الرعاع الذين يتمردون على كل شيء"، وقال "سنكون مقصرين إذا تركنا مرسي، ولا يجب أن ينهزم الشعب أمام التيار الذي يريد احتكار إرادته".

ولفت إلى أن الشعب صمت عندما تم حل مجلس الشعب، رغم أن نوابهم هم ممثلوهم، وطالبوا بإن يفدوا مرسى بالروح والدم، فهذا هو "الدين".

لا يحل لمصري أن يخون العهد وإلا يرجع للجاهلية.. يريدون أن نسكت على من اخترناه "إنها الفتنة"

وقال "لا يحل لمسلم أو مصري أن يخون العهد فسوف يرجع للجاهلية"، موضحا أن كل الناس تخطئ فكل واحد نطالب بالمطالبة برحيله، وأضاف "يريدون أن نسكت على اختيارنا مثلما سكتنا على حل مجلس الشعب للعودة للجاهلية، إنها الفتنة".

وتابع "يريدون أن يقتلوا أهل الإسلام ويضعوا أهل الأوثان"، معتبر أن عاشت "في الإنعاش" لمدة 60 عاما.

ووصف مرسي بالرجل الرشيد الذي جاء لعمل مشاريع اقتصادية تنموية تأتي بالأموال للبلاد، فيزيد من المرتبات، وقال "مرسى يعالجنا علاجا صحيحا".

وأضاف "مرسي عمل أيه غلط.. أنه حليم وكريم وعايز يربي الشعب على الحرية، لكن هناك فئات من الشعب لا تريد حرية بل تريد الضرب بالكرباج زي زمان".

وتابع "لابد أن تقوم هذه البلاد من جديد ووقتها لن يستطيع أي عدو أن يكسر لها شوكة".

وأوضح أن إثيوبيا أنشأت سدين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والإعلام لم يتكلم، مطالبا بمحاكمة ثورية لـ"مبارك".

وقال "الحلم لا ينفع مع الناس دول ولابد من قوة"، ودعا أن يهلكهم مثل "عاد وثمود"، وأن يجعل كيدهم في نحرهم.

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