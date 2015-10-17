القبض على 5 عناصر إخوانية مطلوبين فى قضايا تظاهر وتعطيل المصالح العامة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء رضا طبلية وبرئاسة العميد خلف حسين، القبض على خمس عناصر من الجماعة الإرهابية مطلوبين على ذمة قضايا لمشاركتهم فى مسيرات من شأنها تعطيل المصالح العامة والخاصة والتحريض على العنف ومقاومة السلطات.

وتمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث مركزى شرطة الفشن وناصر من ضبط محمد.أ,م طالب بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، 22 سنة، مطلوب ضبطة وإحضاره على ذمة القضية 1913 إدارى مركز شرطة ناصر، والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة.

كما تم ضبط أحمد.ا.س والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3797 إدارى مركز شرطة ناصر مسيرات لمشاركته فى مسيرات ضد الدولة، وشعبان.س.م 34 سنة، مدرس، وخالد،أ، ب، 43 سنة، إخصائى إجتماعى، وكلاهما مقيم بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 4234 إدارى مركز شرطة الفشن.