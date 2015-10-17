الحاصلون على "ثانوية السودان" لوزير التعليم العالى: "ارحمونا ونسقونا"

نظم العشرات من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فى السودان، وقفة احتجاجية أثناء زيارة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى لجامعة بنها اليوم، احتجاجا على رفض الوزارة تنسيقهم بالجامعات المصرية ورفعوا لافتات (المجلس الموقر – طلاب الشهادة الثانوية – ارحمونا ونسقونا).

وأكد الوزير أنه جار دراسة المشكلة وسيحصل كل طالب على حقه فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للتنسيق بالجامعات المصرية، وتابع: لن نخالف القانون من أجل إرضاء عدد قليل من الطلاب ولن نفتح أبواب التعليم على مصراعيها لتدميره والتعليم فى مصر يتم طبقا للقواعد والقوانين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة بنها حيث تفقد عددا من المنشآت منها كلية الحاسبات والمعلومات ومستشفيات بنها الجامعية وعددا من إقسامها مثل الرمد والاستقبال والقسطرة والأشعة والرنين والتخدير والعناية المركزة.



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