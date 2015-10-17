بالصور..المرضى بـ"بنها الجامعى"لوزير التعليم العالى: أحنا غلابة

فوجئ الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى خلال تفقده مستشفى بنها الجامعى اليوم بشكوى المرضى من عدم توافر أدوية وشرائهم لمستلزمات العمليات الجراحية على نفقتهم، وقال مريض للوزير "أحنا ناس غلابة ومش بنقدر على تكاليف العمليات وشراء المستلزمات".

وعرض وزير التعليم العالى شكاوى المرضى على الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، وأمر بحلها وتوفير الأدوية وتقديم الخدمات الطبية دون تحميلهم أى نفقات.

وأصدر رئيس جامعة بنها تعليمات للأطباء وإدارة المستشفى بحسن استقبال المرضى وتوفير الأدوية لهم وطالب المرضى بالتوجه إليه فى مكتبه بإدارة الجامعة وتقديم شكواهم فى حالة دفعهم لشراء أدوية ومستلزمات العمليات على نفقتهم، موضحا أن الجامعة تتحمل تكاليف علاج المرضى إلا أنه قد يحدث نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالشهور الأخيرة من نهاية العام المالى وهذه أمور تكون خارجة عن إرادة الجامعة.



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