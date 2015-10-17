مفاجأة.. لقاح الإنفلونزا يقى من السكتة الدماغية بنسبة 20%

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن لقاح الإنفلونزا لا تقتصر فوائدة على الوقاية من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا لكنه يقلل من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية.

ووفقاً للدراسة التى شملت أكثر من 3000 شخص، وجد فريق الباحثون البريطانيون من جامعة لينكولن، أن لقاح الإنفلونزا يقى من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 20% على مدى شهرين فقط.

وقال الدكتور نيرو سيريواردينا، أستاذ الرعاية الصحية، إن المفاجأة الرئيسية حول هذا الاكتشاف، هو أن كل عام يعطى تطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من مضاعفات أمراض الجهاز التنفسى مثل الالتهاب الرئوى ومرض الإنفلونزا، وليس لمنع السكتة الدماغية.

ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن عدد الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا العادية يتراوح ما بين 3000 و49000 سنوياً، ويكون نحو 80 فى المائة إلى 90 فى المائة من بين هؤلاء الناس فوق سن 65 عاماً وكبار السن.

وأضاف الباحثون أن لقاح الإنفلونزا يتغير كل عام حسب فيروس الإنفلونزا نفسه، لأن الفيروس يتحور كل عام عن العام السابق له.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.