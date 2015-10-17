رئيس الوزراء يتفقد أعمال المرحلة العاجلة من تطوير محور ترعة المحمودية

تفقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية أعمال تنفيذ المرحلة العاجلة من مشروع تطوير محور ترعة المحمودية، وتكمن أهمية هذا المشروع فى نقل الكثافة المرورية لمحور ثالث فى الإسكندرية غير طريق الجيش وطريق الحرية، وهو محور المحمودية.

وتمتد ترعة المحمودية داخل نطاق مدينة الإسكندرية بطول ٢١.٧ كم، وتعتبر من المحاور الرئيسية التى أهملت لفترات طويلة، وخضعت لعمليات تطوير قبل ذلك فى قطاعات محددة، ولم تتم استدامة التطور، وبدأ التفكير منذ عام ٢٠٠٩ فى تطوير الترعة من خلال مشروع طموح بقيمة ٢١٠ مليون جنيه، لقطاع يبلغ طوله ١٠ كم من كوبرى العوايد إلى كوبرى محرم بك، وتوقف المشروع فى ٢٠١١ وتعرض القطاع منذ حينها للتخريب وإلقاء كمية كبيرة من المخلفات.

جدير بالذكر أنه فى يوليو الماضى تم إطلاق ترعة المحمودية كمشروع قومى وبدأ العمل فى رفع المخلفات وفتح الطريق للمرور وتدبير الموارد اللازمة لإكمال المشروع بقيمة ٣٠ مليون جنيه، وبدأ العمل منذ منتصف شهر يوليو الماضى وتم إنهاء العمل فى مسافة ١٠ كم فى أعمال الأسفلت والرصيف والإنارة، وتم إنشاء ملعبين، وتم اختيار جزء بطول ٢.٧ كم كنموذج للمحور المرورى الجديد، وتغيير اتجاه المرور طبقاً لتصميم المشروع، وأعمال التشجير والتجميل ووضع العلامات الإرشادية لمسطح الترعة، بهدف جعلها نموذج للعمل داخل كامل المشروع البالغ طوله ١٠ كم.