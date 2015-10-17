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الأهلي يحدد موقف مدربه من البقاء أو الرحيل مع بيسيرو

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الأهلي يحدد موقف مدربه من البقاء أو الرحيل مع بيسيرو الأهلي يحدد موقف مدربه من البقاء أو الرحيل مع بيسيرو

مازال موقف علي ماهر المدرب المساعد للنادي الأهلي غامضا بشأن الاستمرار أو الرحيل مع الفريق في الجهاز الفني الجديد للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكان بيسيرو قد وصل إلى يوم الجمعة تمهيدا لبدء مشواره مع الأهلي خلفا لفتحي مبروك.

وسوف يعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا للمدرب البرتغالي يوم الأحد للإعلان فيه عن كافة تفاصيل التعاقد وأسماء الجهاز المعاون له في الفريق.

وطلب الأهلي في وقت سابق من بيسيرو ألا يتحمل النادي دفع راتب نجله فيكتور هوجو إذا ما أراد أن يضمه للجهاز الفني (طالع التفاصيل).

في الوقت ذاته مازال موقف علي ماهر غامضا وسوف يعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع المدير الفني البرتغالي لمعرفة رأيه في بقاء المدرب المساعد من عدمه.

يذكر أن بيسيرو قرر في وقت سابق اصطحاب ثلاثة مساعدين له، من ضمنهم مدرب مساعد يدعى أليكساندر دوس سانتوس.

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