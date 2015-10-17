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مرتضى: فيريرا سيرحل حتى لو دفعت مستحقاته من جيبي

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مرتضى: فيريرا سيرحل حتى لو دفعت مستحقاته من جيبي مرتضى: فيريرا سيرحل حتى لو دفعت مستحقاته من جيبي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه سيدفع الشرط الجزائي للمدرب جوزفالدو فيريرا إذا قرر رسميا إنهاء عقد الأخير مع الفريق.

وعبر مرتضى عن غضبه بعد هزيمة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصرية ووصف فيريرا بالفاشل قبل أن يصرح بأنه سيجبره على الرحيل.

وأعلن مرتضى استبدال مدرب عام الفريق علاء عبد الغني بلاعبه السابق مدحت عبد الهادي وأكد أن الأخير قبل المهمة رسميا.

كما أكد انضمام محمد صلاح وطارق مصطفى للجهاز الفني سعيا منه لإجبار فيريرا على تقديم استقالته.

وقال مرتضى لبرنامج صباح الرياضة على قناة نايل سبورت:"فيريرا لا يفقه شيئا. سيرحل حتى لو اضطررت لدفع الشرط الجزائي من جيبي".

وأضاف "محمد صلاح وطارق مصطفى وافقا على الانضمام للجهاز الفني للفريق فور تحدثي معهم ولم أتحدث مع الأول منذ الأمس".

وانفعل مرتضى على الصحفي الضيف المتواجد في الاستوديو بعدما انتقده الأخير لما صرح به أثناء تواجده في الإمارات لمتابعة المباراة وأخبره بأنه لن يزايد على وطنيته.

ولم تكتمل مكالمة مرتضى مع البرنامج بعد دخوله في مشادة مع الصحفي.

وعلم FilGoal.com أن محمد صلاح تراجع عن موافقته بالانضمام لجهاز الزمالك وأنه سيعتذر لمرتضى عن قبول المهمة.

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