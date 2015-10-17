الإسماعيلي يجيب لـ في الجول عن – هل يعود ميدو للزمالك حال رحيل فيريرا

انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة حول رغبة الزمالك في التعاقد مع أحمد حسام "ميدو" ليكون هو المدير الفني الجديد للفريق حال رحيل جوزفالدو فيريرا وFilGoal.com يكشف حقيقة الأحداث.

وكانت أزمة قد اندلعت بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك والمدير الفني فيريرا بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

وأكد مرتضى في وقت سابق أنه ينوى الاستعانة بمحمد صلاح وطارق مصطفى كمدربين للفريق بصلاحيات فنية لوضع التشكيل وإجراء التبديلات وإذا أراد فيريرا الرحيل فعليه أن يقوم بذلك (طالع التفاصيل).

ولكن بعد ذلك اجتمع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وإسماعيل يوسف مدير الكرة بمرتضى من أجل إقناعه بضرورة بقاء فيريرا (طالع التفاصيل).

وعلى الرغم من ذلك عاد مرتضى وأكد مرة أخرى أنه سيعمل على رحيل فيريرا حتى لو قام بدفع الشرط الجزائي من ماله الخاص (طالع التفاصيل).

وتواصل FilGoal.com مع محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي الذي تحدث قائلا:"لا لم يتواصل معنا أي شخص بشان ميدو".

وأضاف"حتى في حالة وجود عرض لميدو من أجل العودة للزمالك فلا أعتقد أنه سوف يوافق عليه".

وأتم"ميدو متواجد معنا خلال الموسم الجاري لإكمال ما بدأه خلال الفترة الأخيرة مع الإسماعيلي".