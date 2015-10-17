هل استقر الأهلي على عبد الحفيظ مديرا للكرة؟ زيزو يجيب لـ في الجول

من يشغل منصب مدير الكرة في النادي الأهلي في الجهاز الفني الجديد للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو؟ أهو سيد عبد الحفيظ، أم إسلام الشاطر، أم يكون المدير الفني المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"؟

وبعد رحيل وائل جمعة عن منصب مدير الكرة وشغل علاء عبد الصادق ذلك المنصب قبل أن تتم إقالته أصبح ذلك المنصب شاغرا حتى الآن.

وعلى الرغم من التأكيد بأن سيد عبد الحفيظ وإسلام الشاطر هما أبرز مرشحين لشغل ذلك المنصب، إلا أن محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أعلن في وقت سابق أن زيزو قد

يتم تعيينه مشرفا عاما على قطاع الكرة بالإضافة إلى مدير الكرة.

وتحدث زيزو لـFilGoal.com قائلا:"بالطبع سيد عبد الحفيظ مرشح لهذا المنصب لكن لا أستطيع حاليا التأكيد أنه سيكون هو مدير الكرة الجديد أم لا فكل شيء حتى الآن محل دراسة".

وأضاف"كل التفاصيل عن الجهاز الفني الجديد للأهلي وتفاصيل التعاقد مع بيسيرو بالإضافة لاسم مدير الكرة الجديد سوف يتم إعلانه في مؤتمر بيسيرو يوم الأحد".

وسوف يعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا يوم الأحد من أجل الإعلان رسميا عن التوقيع مع المدرب البرتغالي بيسيرو لمدة عام.