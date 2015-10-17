السحابة السوداء تملأ سماء الغربية.. و"البيئة": 1150 محضر حرق قش

ما زالت السحابة السوداء تغطى سماء محافظة الغربية من جراء حرق قش الأرز من قبل الفلاحين، فى تحدٍ واضح لقرارات المحافظ وتوصيات وزارتى البيئة والزراعة.

وقال محمد الكباش فلاح: إن سعر الأرز هذا العام خراب بيوت لارتفاع أسعار المبيدات والكيماوى والحصاد، وارتفاع القيمة الإيجارية للأرض الزراعية، وعمليات نقل القش تكلف الفلاحين مصاريف أيضا "يعنى موت وخراب ديار" على حد قوله، مؤكدا أن عمليات جمع القش من قبل الجمعيات الزراعية تتم فى أطراف المدن فقط والفلاح فى القرية لا يسأل عنه أحد.

ومن جانبه قال الدكتور عصام عامر، رئيس جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، فى تصريحات له اليوم، إنه تم تحرير 1150 محضرا فى مدن ومراكز محافظة الغربية حتى الآن، وأن العدد قابل للزيادة حيث إن موسم الحصاد مازال مستمرا.

على صعيد آخر طالب العديد من مرضى الحساسية والصدر بمحاسبة المقصرين من العاملين فى الزراعة، حيث إنهم تركوا الفلاحين يحرقون القش ليلا نهار، واكتفوا بتحرير المحاضر دون التوعية ومنع الحرق من الأساس.