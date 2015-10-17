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غادة والى: المجتمع المدنى يتبرع بـ50 مليون جنيه لإنشاء وحدات بالإسكندرية

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غادة والى: المجتمع المدنى يتبرع بـ50 مليون جنيه لإنشاء وحدات بالإسكندرية غادة والى: المجتمع المدنى يتبرع بـ50 مليون جنيه لإنشاء وحدات بالإسكندرية
أعلنت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، خلال جولة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لمحافظة إسكندرية عن قيام مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية بالتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح تأسيس وحدات سكنية جديدة بمشروع التطوير الحضرى لمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد قام خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية اليوم بجولة لمتابعة مشروع التطوير الحضرى بمنطقة غيط العنب، حيث كان فى استقباله قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وتفقدا سويا العمارات السكنية الجديدة بمنطقة غيط العنب.

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