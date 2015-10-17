' تشيلسي يعاني مثل يوفنتوس ولكن '

يؤمن روبرتو مانشيني المدير الفني لإنتر ميلان أن تشيلسي يستطيع إنهاء الدوري الإنجليزي في أحد المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعاني تشيلسي الأمرين خلال الموسم الجاري إذ أنه جمع ثماني نقاط فقط من ثماني مباريات خاضها حتى الآن.

ولا يوجد أي فريق حصد ذلك العدد من النقاط بعد أول ثمانية أسابيع استطاع إنهاء الموسم في مركز أعلى من الخامس.

وتحدث مانشيني للصحفيين قائلا:"تشيلسي يعاني مثل يوفنتوس فهما يحتلان المراكز السفلى من جدول الترتيب".

وأضاف"هما يعانيان منذ بداية الموسم، لكنهما سيعودان في خلال شهرين أو ثلاثة".

وأتم"هم لديهم فريق جيد ومدرب متميز، لا أعتقد أنهم ستواجههم أي مشكلة للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل".