لاعب أوروجواي: المنتخب مختلف بدون سواريز

(إفي): قال الأوروجوائي ماكسميليانو بيريرا، مدافع بورتو البرتغالي، إنه عندما يغيب مواطنه لويس سواريز عن المنتخب "يظهر الفريق أكثر".

وفي مقابلة نشرتها أمس صحيفة (الباييس) الأوروجوائية العامة، ذكر بيريرا "الآن ليس لدينا سواريز وقد اعتدنا على أسلوب أخر من اللعب يظهر فيه الفريق فجأة بشكل أكثر".

وأضاف "ولكن هذا الأمر يحدث لجميع المنتخبات التي تحظى بلاعب هكذا. يحدث مع الأرجنتين مع (ليونيل) ميسي والبرازيل مع نيمار. نحن نشكر الرب لدينا سواريز"، الموقوف بسبب العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية عضه للمدافع الإيطالي جورجو كيلليني في مونديال البرازيل 2014.

وعن الانتصارين اللذين حققهما المنتخب الأوروجوائي ليتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ، قال بيريرا إن الفريق "كان لديه شخصيته الخاصة" بالرغم من أنه يحظى بلاعبين شباب يبدأون مع المنتخب الأول.

وأضاف "رأيت فريقا هادئا للغاية يتمتع بكثير من الثقة. هذا أعجبني كثيرا".

وكانت أوروجواي قد فازت على بوليفيا بهدفين نظيفين بالجولة الأولى من التصفيات وبثلاثة أهداف نظيفة أمام كولومبيا بالجولة الثانية.

وعن ذلك قال بيريرا إنه شاهد مباراة بوليفيا من مقاعد البدلاء لقرار فني، أما مواجهة كولومبيا "شاركت فيها وعلى الملعب الأمر مختلف تماما. تحدث العالم أجمع عن أن كولومبيا لم تكن في مستواها، أنا أعتقد انه بالإضافة إلى ذلك، كنا نحن في مستوى عال".

وعن خط دفاع أوروجواي قال إنه ليس لديه شك في أن زملائه دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد) ومارتن كاثرياس (يوفنتوس) "ضمن أفضل اللاعبين في العالم".

وتحدث أيضا عن صفقة انتقاله العام الماضي من بنفيكا الذي كان يلعب بصفوفه منذ عام 2007 إلى عدوه اللدود بورتو قائلا "لعبت لمدة ثماني سنوات مع بنفيكا وبالموسم الاخير حينما أوشك عقدي على الانتهاء لم يفعلوا الكثير لتجديد تعاقدي. لقد شعرت ببعض من الألم وبإنهم لم يقدروني في حين كان بورتو في كل لحظة يبحث عن خدماتي".