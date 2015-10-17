فريق أرجنتيني يبدأ مباراة رسمية بـ10 لاعبين بدون بدلاء ويكملها بسبعة فقط

(إفي): بدأ فريق سنترو إسبانيول الأرجنتيني لكرة القدم مباراة رسمية بدوري الدرجة الرابعة بعشرة لاعبين أساسيين فقط بدون بدلاء، نظرا لعدم وجود لاعبين آخرين لديه يسمح لهم الاتحاد الأرجنتيني باللعب، كما تعرض ثلاثة من لاعبيه للطرد أثناء اللقاء.

وانتهت المباراة التي خاضها سنترو إسبانيول الجمعة أمام بويرتو نويبو ضمن الجولة الـ29 من البطولة بخسارة الأول برباعية نظيفة، ليواصل تذيله الترتيب بثلاث نقاط فقط.

وعلاوة على أنه بدأ المباراة بعدد لاعبين أقل، أكمل سنترو إسبانيول اللقاء بسبعة لاعبين فقط بعد طرد ثلاثة.

وبهزيمته وتذيله الترتيب، تم استبعاد سنترو إسبانيول من خوض أي بطولة رسمية تابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لمدة عام.

وقبل المباراة قال مدرب سنترو إسبانيول، جييرمو دوبين لموقع (Solo ascenso) الإخباري "يجب الاستعداد للمباراة بعشرة لاعبين فقط يسمح لهم الاتحاد الأرجنتيني باللعب".

وأوضحت محكمة الانضباط بالاتحاد الأرجنتيني أن الفريق انتهك القاعدة التي تنص على ضرورة استدعاء لكل مباراة 12 لاعبا على الأقل تقل أعمارهم عن 23 عاما، ووقع عليه عقوبة حرمانه من نقاط حصل عليها في المباريات التي خاضها بدون هذا الحد الأدنى من اللاعبين الشباب.

وأكد الاتحاد أيضا أن بعض اللاعبين غير مسجلين بشكل صحيح لديه، لذا لا يمكنهم خوض مباريات البطولة.