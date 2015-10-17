اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد إقامة ' كوبا أميركاس ' العام المقبل في الولايات المتحدة

(إفي): أكد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) خوان أنخيل نابوت على المضي قدما في إقامة النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا العام المقبل كما هو مقررا بالولايات المتحدة.

وفي تصريحات صحفية من تشيلي قال نابوت "قررنا بالإجماع بكل سرور أن تقام مئوية كوبا أمريكا بالولايات المتحدة. ونحن على قناعة بأن الخطة الأصلية المقررة جيدة جدا".

وتولى نابوت رئاسة اجتماع الجميعة التنفذيية للكونميبول بالعاصمة التشيلية حيث من المقرر افتتاح اليوم السبت مونديال كرة القدم للشباب تحت سن 17 عاما.

وبحسب الخطة الأصلية من المقرر أن تقام النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة بمشاركة جميع منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بالإضافة إلى ستة منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وقد أكدت إدارتا الاتحادين على التزامهما بالخطة الأصلية الشهر الماضي ولكن أثيرت الشكوك حول تنظيم البطولة بسبب فضيحة الفساد الأخيرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي تورط فيها قيادات كروية في المنطقة.

وتحقق العدالة الأمريكية في مزاعم رشى بالملايين حصل عليها أعضاء من اتحاد أمريكا الجنوبية في ضوء قضية الفساد الأخيرة بالفيفا.

واستبعد نابوت حقيقة رفض الكونميبول لإقامة البطولة على أراضي الولايات المتحدة بسبب الفضائح التي كشفتها الأخيرة.

وقرر الكونميبول أمس فسخ تعاقده مع شركة "داتيسا" التي تمتلك حقوق البث للنسخة المئوية من كوبا أمريكا 2016 ، والتي يحقق القضاء الأمريكي معها بتهمة دفع رشاوى لمسئولين بالكونميبول.