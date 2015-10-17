إخلاء سبيل حمدي الفخراني في قضية الرشوة .. والنيابة تستأنف

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.