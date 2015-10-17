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إخلاء سبيل حمدي الفخراني في قضية الرشوة .. والنيابة تستأنف

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إخلاء سبيل حمدي الفخراني في قضية الرشوة .. والنيابة تستأنف إخلاء سبيل حمدي الفخراني في قضية الرشوة .. والنيابة تستأنف

حمدي الفخراني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة إخلاء سبيل المهندس حمدي الفخراني، المتهم في قضية رشوة، فيما تقدمت النيابة العامة بإستئناف على القرار.

وصرح  المحامي طارق العوضي، أن  المحكمة أخلت سبيل “الفخراني” من القضية الإ أن النيابة تقدمت بأسئناف على القرار.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

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