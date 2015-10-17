وفاة 12 لاجئًا بعد غرق قاربهم قرب السواحل التركية

لقي 12 لاجئًا حتفهم عندما غرق قاربهم بالقرب من الساحل التركي، بينما كانوا يسعون إلى الوصول إلى اليونان، وأنقذ 25 آخرون، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وتمكن خفر السواحل الأتراك من انتشال الجثث من القارب الخشبي، الذي كان يبحر من مدينة أيفاليك التركية الشمالية الشرقية الساحلية متوجها إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وتمكن المنقذون من إنقاذ أكثر من عشرين شخصا آخر كانوا على متن القارب الذي غرق، بعد أن استخدموا هواتفهم المحمولة لطلب الإغاثة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

حذر مسؤولون أوروبيون كبار من أن الاتفاق الأخير للتشارك في إيواء اللاجئين في الاتحاد الأوروبي قد يتعثر، ومع فشل كثير من اللاجئين حاليا في الحصول على اللجوء عند وصولهم إلى اليونان، وخشيتهم أن يحاصروا في ذلك البلد الذي أنهكه الكساد.

وبدا الاتفاق مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين، هشا بعد أن قالت أنقرة إن بروكسل لم تقدم إلا القليل من المال للتعامل مع مليونين ونصف المليون سوري لجأوا إلى الأراضي التركية.