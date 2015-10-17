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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن بطاطين بالزيتون دون إصابات

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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن بطاطين بالزيتون دون إصابات 6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن بطاطين بالزيتون دون إصابات
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالقاهرة، على حريق شب بمخزن بطاطين ومفروشات على مساحة 400 متر بمنطقة الزيتون بدون وقوع أى إصابات، وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم منع خطر امتداد النيران إلى باقى العقارات المجاورة.

كان اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة يفيد باشتعال النيران فى مخزن بطاطين ومفروشات بالزيتون، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لحين قيام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم إخماد النيران المشتعلة، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق والخسائر الناجمة عنه.
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مصر 365