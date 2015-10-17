"الاقتصادية" تغرم شركة 10 آلاف جنيه لادعائها ضمان حماية المستهلك لمنتجاتها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم جوزيف رؤوف يوسف جبرائيل، ممثل شركة للأجهزة الكهربائية، 10 آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصة فى جريدتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان له اليوم، إن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الإعلانات المضللة لاحظ قيام شركة للأجهزة الكهربائية بعرض أجهزة كهربائية موضوع عليها ملصقات تفيد اعتمادها من جهاز حماية المستهلك على خلاف الحقيقة.

وأضاف أثناء قيام أعضاء الجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية بمتابعة الأسواق فى منطقة شبرا، وبدخول الشركة تم رصد قيام الشركة بالإعلان على الأجهزة الرياضية بأن ضمان الأجهزة الخاصة بها معتمد من جهاز حماية المستهلك أو بضمان جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما يعد معه إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة عن المنتجات موضوع الإعلان مما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل.

وقال يعقوب إن المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نصت على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو يوقعه فى خلط أو غلط"، وأضاف أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.

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