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شاهد بقضية "أجناد مصر": أصبت بشظايا فى الانفجار الأول بجامعة القاهرة

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شاهد بقضية "أجناد مصر": أصبت بشظايا فى الانفجار الأول بجامعة القاهرة شاهد بقضية "أجناد مصر": أصبت بشظايا فى الانفجار الأول بجامعة القاهرة
واصلت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى والتى تنظر محاكمة 41 متهما فى قضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم أجناد " الإرهابى، سماع شهود الاثبات فى القضية، حيث استمعت لشاهد الاثبات اللواء على المعاش عادل عبد الله العشرى.

وقال شاهد الاثبات إنه كان مكلف بالخدمة أمام باب جامعة القاهرة الرئيسى، وجاءت له معلومات أن الجماعات الإرهابية ستقوم بعمليات تخريبية فى يوم 2 أبريل عام 2014 يوم حدوث انفجارات جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه أصيب فى الانفجار الأول بشظايا متفرقة فى أنحاء جسده، كما شعر بان كهرباء "بتمشى" فى جسده من شدة الانفجار، وأنه فقد الوعى عقب الانفجار وأن البلاط المتواجد تحت قدمية "اتكسر".

كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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مصر 365

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